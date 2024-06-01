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バイオレットex シュリンクなし　ペリペリ付き　1BOX
商品番号 B30618206940
商品名

バイオレットex シュリンクなし　ペリペリ付き　1BOX
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

こちらは購入時にシュリンクを剥かれたものになりますので中身の封入率はシュリンク付きのものと変わりません！製造番号も一致しております！箱は折り畳んで送らせて頂きます！ボックスパックシングル···ボックス(box)
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