ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
素材···本革カラー···ブラック定価9790円 箱、ステッカー、タグ付き安いので早い者勝ちとなります。リリースの度に大好評のロゴレザーベルト。バックルは定番のOYロゴを採用し、横向きにすることでシャープな印象に。どんなスタイリングにも馴染む綺麗なシルバーカラーとボリューム感が魅力。ベルト幅は丁度良い太さの3㎝。また経年変化、味を楽しめる高品質の牛革を使用。OYファンは勿論、韓国ファッションに必須の1本。【サイズ】幅3CM長さ112CMバックルの大きさ(横6.5CM縦4.8CM)【素材】ITALYLEATHER
http://narcologia.ru/goods/unusable752074.html
http://narcologia.ru/goods/pompous545723.html
http://narcologia.ru/goods/waveform417917.html
http://narcologia.ru/goods/unusable752074.html
http://narcologia.ru/goods/pompous545723.html
http://narcologia.ru/goods/waveform417917.html
『OY/オーワイ』LOGO LEATHER BELT/ロゴレザーベルト
『OY/オーワイ』LOGO LEATHER BELT2/ロゴ レザー ベルト2
『OY/オーワイ』LOGO LEATHER BELT/ロゴレザーベルト
OY オーワイ ロゴレザーベルト
OY（オーワイ）の「『OY/オーワイ』LOGO LEATHER BELT/ロゴレザー ...
オーワイ ベルト OY メンズ レディース LOGO LEATHER BELT 2 ロゴ ...
OY オーワイ 正規品 ロゴレザーベルト/全1色
OY（オーワイ）の「『OY/オーワイ』LOGO LEATHER BELT/ロゴレザー ...
OY LOGO LEATHER BELT オーワイ ロゴ レザー ベルト - ベルト
OY（オーワイ）の「OY/オーワイ LOGO LEATHER BELT-GOLD/ロゴレザー ...
OY オーワイ 正規品 ロゴレザーベルト/全1色
OY オーワイ ロゴレザーベルト
Amazon | オーワイ ベルト OY LOGO LEATHER BELT 2 ロゴ レザーベルト2 ...