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OY オーワイ ロゴレザーベルト
商品番号 F53258292418
商品名

OY オーワイ ロゴレザーベルト
ブランド名 オーワイ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック定価9790円　箱、ステッカー、タグ付き安いので早い者勝ちとなります。リリースの度に大好評のロゴレザーベルト。バックルは定番のOYロゴを採用し、横向きにすることでシャープな印象に。どんなスタイリングにも馴染む綺麗なシルバーカラーとボリューム感が魅力。ベルト幅は丁度良い太さの3㎝。また経年変化、味を楽しめる高品質の牛革を使用。OYファンは勿論、韓国ファッションに必須の1本。【サイズ】幅3CM長さ112CMバックルの大きさ(横6.5CM縦4.8CM)【素材】ITALYLEATHER
http://narcologia.ru/goods/unusable752074.html
http://narcologia.ru/goods/pompous545723.html
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OY オーワイ ロゴレザーベルト
『OY/オーワイ』LOGO LEATHER BELT/ロゴレザーベルト

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OY オーワイ ロゴレザーベルト
OY オーワイ 正規品 ロゴレザーベルト/全1色

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OY/オーワイ/LOGO LEATHER BELT2/ロゴレザーベルト

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OY オーワイ 正規品 ロゴレザーベルト/全1色

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