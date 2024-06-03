ビッグMKバックル　本革　マイケルコースリバーシブルベルト　新品

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ビッグなMKバックルはインパクト抜群！表面は落ち着いた黒、裏面は上品のブラウン。気分によって、ファションによってお使い頂けます。金具の裏側にネジあり、長さはカットできます。ユニセックス。新品、未使用、タグ付き。9月下旬アメリカで購入した正規品。サイズ M(ウエスト85〜100cm)全長 106cm幅 3.6cm穴間隔 2.5cm(7つ穴)カラー 表面:ブラック裏面:ブラウン素材 本革※1点のみ！早い者勝ち！※海外製品なので、検品基準は日本より低い為、多少のしみ、しわ、小キズある場合もございますが、現地メーカーの基準を満たした製品となり、クレームとしておうけできかねますので、予めご了承の上ご購入をお願い致します。細部に対して過剰に神経質な方ご遠慮ください。