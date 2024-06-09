新品　ニューバランス　スニーカー　MRL 996 Limitedカラー

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新品未使用定価21,000円軽くて雨に強いMRL996。梅雨のこの時期はかなり重宝します。夏らしいビタミンカラーで足元を軽快にアピールします。バックスタイルの青いロゴのステッチも効いてます。家人に購入したものの、好みではないらしくこちらでお譲りします。かなりお値引きしておりますので、お値下げご容赦ください。箱あり北海道、沖縄、離島は料金上乗せとなります。ご購入前にお声掛け下さい。メインカラー···イエローLimitedカラーCM996ML57425㎝ 26㎝スニーカーポンプadidasNIKEリーボックアシックスナイキ アディダスニューバランス オールスター コンバース ランニング ジム トレーニングランニングシューズウォーキング運動靴新品未使用黄色カラー イエロー