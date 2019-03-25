NEW ERA Bristol ニューエラ　ブリストル　7 2/1

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NEWERAニューエラBristolブリストル59FIFTY71/259.6㌢F.C.R.B.SOPH5回程着用した後、自宅で保管してました。中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール