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NEW ERA Bristol ニューエラ　ブリストル　7 2/1
商品番号 M12477237193
商品名

NEW ERA Bristol ニューエラ　ブリストル　7 2/1
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAニューエラBristolブリストル59FIFTY71/259.6㌢F.C.R.B.SOPH5回程着用した後、自宅で保管してました。中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール
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