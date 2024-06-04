Johnstonsジョンストンズウールマフラーストールグレー

柄・デザイン···無地カラー···グレー 素材···ウールジョンストンズのウールマフラーストールになります。結局着用しないまま西尾で保管しておりましたので、気持ちよくお使いいただけるかと思います。フリンジ？の部分があまりない布だけのような？シンプルな形になっております。約横幅36￼長さ181



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