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Johnstonsジョンストンズウールマフラーストールグレー
商品番号 I83300472543
商品名

Johnstonsジョンストンズウールマフラーストールグレー
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グレー　素材···ウールジョンストンズのウールマフラーストールになります。結局着用しないまま西尾で保管しておりましたので、気持ちよくお使いいただけるかと思います。フリンジ？の部分があまりない布だけのような？シンプルな形になっております。約横幅36￼長さ181
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●Johnstons/ジョンストンズ　190×70無地ストール(マフラー)

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