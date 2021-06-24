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ルイヴィトン　ネクタイ
商品番号 F87330793329
商品名

ルイヴィトン　ネクタイ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ストライプカラー···ピンク百貨店購入です。汚れがうっすらあります。クリーニングしていません。それ以外は状態良好かと存じますが、神経質な方はご遠慮ください。
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