SO ORIGINAL T-SHIRT (NAVY × WHITE)

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SOORIGINALEMBROIDEREDT-SHIRT(NAVY×WHITE)XLSIZE現在公式ストア品切れ商品です。ボディは米綿100%で程よく肉厚な7oz生地のGOATを採用。ゆったりとしたボックスシルエットに太めの襟リブが特徴。一度着用しましたが、未使用に近い状態です。※気にされる方はご遠慮ください袋に入れた状態でお送りします。