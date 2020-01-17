D4427-18◾️バーバリーズ　ノバチェック カシミア100% マフラー

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商品詳細
◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロワー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】BURBERRYSバーバリーズ◎カシミヤ100%で極上の肌触り！#Konokonokono出品マフラーショール →他にも出品しております。【コンディション】■ランク《A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ネイビー■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい長さ約136ｃｍ（フリンジ含む）幅約31ｃｍ（平置きの状態）素材...カシミヤ
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