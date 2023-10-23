CHALLENGER IRON HORSE トラッカーキャップ

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商品詳細
CHALLENGERIRONHORSETRACKERCAPトラッカーキャップ ブルー新品未使用品になります。郵送で送られてきたまま開封しておりません。そのままお送り致します。短い間とはいえ、素人保管なので細かな傷が気になる方や神経質な方はご遠慮ください。ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。カラー···ブルー
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