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色は黒で茶色のステッチになっています。とても上質な皮を使用しているので触った感じもとても良いです。購入は立川伊勢丹のカルティエショップにて購入しました。使用期間は1年少しでその後大切に保管しておりました。ロゴの刻印がありさりげないお洒落な財布だと思います。札入れ1その他収納2「カード入れの裏含む」カード7状態はスレやほつれなどはなく美品だと思いますが一度人の手に渡りましたのでご理解いただける方の購入をお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革