【最終値下げ】コンバース オールスター リフレクトパイプス

■他にも出品していますので是非ご覧ください。#ARASHOICKの商品■ご購入前にプロフィールをご確認ください。■商品詳細CONVERSEALLSTARREFLECTPIPESTRHIカラー:ネイビーサイズ:US7.5(26㎝)※サイトのサイズ表を参照。ファイヤーファイター(消防士)の制服にも使われているリフレクター素材をパイピングに配したモデル。ソール周りやチャックテイラーマークにシルバーを使うことで落ち着いた雰囲気に。防滑性を向上させた新アウトソール「トラクションソール」アッパー:キャンバスソール:トラクションソール(TractionSole)大手ファッションサイトで購入し、2〜3回使用し自宅保管していました。■注意事項※あくまでも中古品、自宅保管ですので傷や汚れ等があるかもしれません。神経質な方のご購入はお控えください。※商品到着後のイメージ違い、サイズが合わないなど、クレーム等は一切受け付け兼ねますので、ご了承のうえご購入ください。※こちらの商品は返品をお受けできませんので、よく商品写真と商品詳細、注意事項をお読みになってご購入してください。#コンバース#コンバースオールスター#コンバースハイカット#コンバースネイビー#コンバースオールスターネイビー#コンバースハイカットネイビー#ハイカット#靴#シューズ#スニーカースニーカー型···ハイカット(High)