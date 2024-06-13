アシックス マジックスピード2 ワイド

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アシックス（ASICS）（メンズ）ランニングシューズマジックスピード2ワイドブラック。サイズ:28cm定価:16500円（税込）大手スポーツショップにて購入いたしました。ランニングすることなく、ウォーキングのみで約50キロ程度履いています。ソールの減りもほとんどなく、カカトも潰れたりへたっておらず良い状態です。目立った汚れなく非常に良い状態だと思いますが、自宅での保管、USED品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。商品の状態やイメージなど、ご不明な点がございましたら必ず事前にご質問くださいますようお願いいたします。#asics#ASICS
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