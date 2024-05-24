【未使用】LOUIS VUITTONモノグラムポルト 2カルト・ヴェルティカ

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ご覧いただきありがとうございます。【商品名】ポルト2カルトヴェルティカル 定期入れカードケースパスケース【素材】モノグラム【カラー】ブラウン【型番】M60533【シリアル番号】CA0955【製造国】スペイン製【サイズ】約W11.5×H8.5cm【付属品】箱 実家に帰省して定期入れが、タンスに眠っていましたので出品します。電車やバスでの通勤・通学のマストアイテムですマチがありませんのでカードは枚数しか入りませんが、パスケースやカードケース、定期入れとしてもご使用出来ます。ルイヴィトン直営店にて購入です。シリアルナンバーの写真を撮ろうとしましたが上手く取れないため了承ください。新品未使用です。状態は画像でご確認をお願いいたします。新品・未使用の状態のお品物になりますが、一度人の手に渡った中古品であることを、ご理解いたいただける方のみご検討ください。神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮下さい。保管場所に、喫煙者、ペットはいません。 ¥30000→¥25000→¥13800最終売り切り価格変更致します。早い物勝ちです。#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#カード入れ#名刺入れ#新品#未使用#新品未使用#モノグラム