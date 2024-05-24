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【未使用】LOUIS VUITTONモノグラムポルト 2カルト・ヴェルティカ
商品番号 V11881520687
商品名

【未使用】LOUIS VUITTONモノグラムポルト 2カルト・ヴェルティカ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【商品名】ポルト2カルトヴェルティカル　　　　　定期入れカードケースパスケース【素材】モノグラム【カラー】ブラウン【型番】M60533【シリアル番号】CA0955【製造国】スペイン製【サイズ】約W11.5×H8.5cm【付属品】箱　実家に帰省して定期入れが、タンスに眠っていましたので出品します。電車やバスでの通勤・通学のマストアイテムですマチがありませんのでカードは枚数しか入りませんが、パスケースやカードケース、定期入れとしてもご使用出来ます。ルイヴィトン直営店にて購入です。シリアルナンバーの写真を撮ろうとしましたが上手く取れないため了承ください。新品未使用です。状態は画像でご確認をお願いいたします。新品・未使用の状態のお品物になりますが、一度人の手に渡った中古品であることを、ご理解いたいただける方のみご検討ください。神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮下さい。保管場所に、喫煙者、ペットはいません。　　　¥30000→¥25000→¥13800最終売り切り価格変更致します。早い物勝ちです。#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#カード入れ#名刺入れ#新品#未使用#新品未使用#モノグラム
http://narcologia.ru/goods/choice919785.html
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【未使用】LOUIS VUITTONモノグラムポルト 2カルト・ヴェルティカ
ルイヴィトン ポルト2 カルトヴェルティカル パスケース M60533 質屋出品
【未使用】LOUIS VUITTONモノグラムポルト 2カルト・ヴェルティカ
ルイヴィトン ポルト2カルト・ヴェルティカル　パスケース
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Louis Vuitton / ルイヴィトン | M60533 モノグラム レザー ポルト 2 カルト ヴェルティカル パスケース |
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【未使用】LOUIS VUITTONモノグラムポルト 2カルト・ヴェルティカ
ルイヴィトン ポルト 2 カルト ヴェルティカル M60533 パスケース カードケース モノグラム 質屋出品

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