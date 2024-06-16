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ガルニエ3ピーススーツ
商品番号 L40270508379
商品名

ガルニエ3ピーススーツ
ブランド名 ガルニエ
特別価格 税込 11,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガルニエの珍しい鮮やかなブルー生地にブラックのチェック、注目度の高いオシャレな3ピーススーツです。綺麗な艶があります。　ビジネス、結婚式等様々なシチュエーションで使えます。　ほぼ着てないですし、かなりレアな商品ですがお買得価格にさせて頂きます。ジャケット（背抜き）　着丈:80cm　肩幅:46cm身幅:50cm　袖丈:61.5cmベスト　着丈:66.5cm　ベスト幅:51cmパンツ　ウエスト:88cm　股下:77cm　裾ダブル幅:4:cm体臭・香水・タバコ臭全く無しカラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/organization265462.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic669812.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate315477.html
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