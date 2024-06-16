ガルニエ3ピーススーツ

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ガルニエの珍しい鮮やかなブルー生地にブラックのチェック、注目度の高いオシャレな3ピーススーツです。綺麗な艶があります。 ビジネス、結婚式等様々なシチュエーションで使えます。 ほぼ着てないですし、かなりレアな商品ですがお買得価格にさせて頂きます。ジャケット（背抜き） 着丈:80cm 肩幅:46cm身幅:50cm 袖丈:61.5cmベスト 着丈:66.5cm ベスト幅:51cmパンツ ウエスト:88cm 股下:77cm 裾ダブル幅:4:cm体臭・香水・タバコ臭全く無しカラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬