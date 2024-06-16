エクストララージ X-LARGE スナップバックキャップ メンズ FREE

XLARGE(エクストララージ)のニューエラのキャップです。ジャスティンビーバー着用モデルエクストララージのキャップです3年ぐらい前に購入しました。少しだけ使用感ありますがまだまだ着用できると思います！ジャスティスビーバーが着用していて人気になったモデルです！あまり使用していない為綺麗な状態だと思います。あくまで中古品である事をご理解いただいた上でのご検討宜しくお願い致します。エクストララージ XLARGEカラー···ベージュ



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