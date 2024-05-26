WOLFMAN B.R.S silver10M ドッグタグ

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商品詳細
ウルフマンbrsのsilver10Mドッグタグのネックレストップになります。サイズは4.5×3程度になります。数回着用程度の傷や汚れなどなく綺麗な状態です。なにか気になることがございましたらお気軽に質問お待ちしております。カラー...シルバー材質...シルバー
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