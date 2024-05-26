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WOLFMAN B.R.S silver10M ドッグタグ
商品番号 D83935036495
商品名

WOLFMAN B.R.S silver10M ドッグタグ
ブランド名 ウルフマンブラザーズ
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルフマンbrsのsilver10Mドッグタグのネックレストップになります。サイズは4.5×3程度になります。数回着用程度の傷や汚れなどなく綺麗な状態です。なにか気になることがございましたらお気軽に質問お待ちしております。カラー...シルバー材質...シルバー
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