dunhill ダンヒル 名刺入れ カードケース ブラウン 総柄 PVC レザー

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⭐️即購入OKです!⭐️ご入金から24時間以内に発送いたします!⭐️フォロー割実施しております!✿商品説明✨ブランド：【dunhill】ダンヒル✨商品名:名刺入れ カードケース✨素材：PVCxレザー✨サイズ:約H110×W80×D15(mm)✨付属品：なし✨ランク:N✨特徴:・私物出品・ブラウン系・総柄・ブランドロゴプレート・カード入れx3・ポケットx1✿状態・かなり前の貰い物ですが一度も使用せずに自然保管していました。・ロゴプレートに少し擦れキズが見られます。・角の一部にコバ割れが生じていますが、個人的にはそこまで気にならないくらいに思います。画像でご確認ください。✿ランク説明N/新品未使用S/未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品✿ご注意点・出来る限り実物に近い色や質感が伝わるように撮影することを心がけておりますが、写り方により色の見え方が実際の商品と異なる場合があります。・元々の微細なスレ傷等については新古品としてご了承ください。・丁寧に梱包しお届けしますが破損等、万が一の際は評価前にご連絡ください。