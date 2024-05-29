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SILVER925 鳥 バード　スカル リング　20号
商品番号 V69250038400
商品名

SILVER925 鳥 バード　スカル リング　20号
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

silver925製の高級リングです。鳥／バードスカルモチーフのデザインです。くちばしが長く迫力があります。リング最大幅は約4.6センチです。〈925〉刻印があります。サイズは20号です。重量約25グラムです。USED品のため使用に伴う小キズはありますが、まだまだ素敵にお使いいただけると思います。材質...シルバー
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重量25グラム！SILVER925 鳥 バード スカル シルバーリング 20号 ...
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