SILVER925 鳥 バード　スカル リング　20号

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商品詳細
silver925製の高級リングです。鳥／バードスカルモチーフのデザインです。くちばしが長く迫力があります。リング最大幅は約4.6センチです。〈925〉刻印があります。サイズは20号です。重量約25グラムです。USED品のため使用に伴う小キズはありますが、まだまだ素敵にお使いいただけると思います。材質...シルバー
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重量25グラム！SILVER925 鳥 バード スカル シルバーリング 20号 ...
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シルバーインディアンバードリング、鳥の指輪、頭骨の鳥のリング ...
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Silver925☆巻スカルリング【フリーサイズ】
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