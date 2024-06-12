東宝大怪獣シリーズ　ビオランテ　エクスプラス　少年リック　東宝30　デフォリアル

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閲覧ありがとうございます。東宝大怪獣よりビオランテになります。禁煙者の為に異臭等は無い様に思います。何か質問あればコメント頂ければと思います。他サイトでも出品してますの先に売り切れた場合はキャンセルさせて頂く場合があります。それでは宜しくお願い致します。ゴジラ東宝大怪獣東宝30㎝デフォリアルモンスターアーツギガンティック激造