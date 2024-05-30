00年代　Nike コットンキャップ

NIKE00年代■ヴィンテージNIKEキャップ 00年代 コットンキャップです■希少なヴィンテージNIKEのキャップです。 使い勝手のいいグレーのボディに ピンクの刺繍のロゴ 少しざらっとしたコットンがいい感じです。 中古 ヴィンテージですので多少の使用感ある中古になります。大きなダメージはありません。つば裏に多少汚れあります■サイズ フリーサイズ帽子CAP90's80's古着ヴィンテージノースフェイスthenorthfaceヌプシ バルトロ エルエルビーン l.l.beanオールドギャップoldGAPpaletownpatagoniaパタゴニアシンチラ j.crewジェイクルー アノラック barbourバブアー ラルフローレンフィッシングベストnorollcomfortablereasonecwcslevel7GENウールリッチ woolrichUSAコロンビアcolumbiaalwaythフリース レトロXコーデュロイ jhakxRWCHEsonofthecheesetoxgominnanothegoodcompany700fill1ldksupremecupandconeoldstussyカーハートcarharttGX1000FTCyardsalecarservicemormali\u0026iblackeyepatchWTAPSalltimersquartersnackspolarl.l.bean、POLO、alwayth、Creek（クリーク）、EPOCH（エポック）、EddieBauer、PUTS、bedlam、パタゴニアなど好きな方にもオススメです。カラー···グレー形···ベースボール素材···コットン



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