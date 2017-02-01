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キーケース/FENDI/フェンディ/箱あり
商品番号 P85519384246
商品名

キーケース/FENDI/フェンディ/箱あり
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのキーケース箱、巾着あり(不要な場合はお知らせください！)写真よりフチの色はティファニーブルーのような少し緑にちかい感じです。見た目は割と綺麗ですが内側は擦れたあとなどありますので写真参照ください。神経質な方はご遠慮ください。即購入可能です。FENDIフェンディブランドハイブランドキーケース　キーチェーン　鍵　カバーグリーン　緑　ティファニーブルー　派手　ファッション
http://narcologia.ru/goods/monophonic129712.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical129701.html
http://narcologia.ru/goods/marshal787680.html
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