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商品詳細
テンダーロインリブワークジャケット黒Mサイズになります。恵比寿の本店購入でそれなりに着用していたのですが、画像からもわかるように大きなダメージはないと思います、古い物で、着用もそれなりなので、状態もそれなりです。付属品等はありません、徐々に価格は下げていきますので、価格の値下げ等コメントはご遠慮ください。素人採寸なんですが、およそ丈約68cm身幅約55cm肩幅48cm袖丈60cmになります。宜しくお願いしますカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/freezer318798.html
http://narcologia.ru/goods/diamond583658.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei783071.html
テンダーロイン リブワークジャケット キムタク着 プライド tenderloin
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