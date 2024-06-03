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テンダーロイン リブワークジャケット キムタク着 プライド　tenderloin
商品番号 P96757549225
商品名

テンダーロイン リブワークジャケット キムタク着 プライド　tenderloin
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 32,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインリブワークジャケット黒Mサイズになります。恵比寿の本店購入でそれなりに着用していたのですが、画像からもわかるように大きなダメージはないと思います、古い物で、着用もそれなりなので、状態もそれなりです。付属品等はありません、徐々に価格は下げていきますので、価格の値下げ等コメントはご遠慮ください。素人採寸なんですが、およそ丈約68cm身幅約55cm肩幅48cm袖丈60cmになります。宜しくお願いしますカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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