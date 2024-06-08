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美品‼️キャッシュレスに良いサイズ‼️ ダンヒル　カードケース　カード入れ
商品番号 I39348686493
商品名

美品‼️キャッシュレスに良いサイズ‼️ ダンヒル　カードケース　カード入れ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇ご覧頂きありがとうございます。下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。お財布やポーチ等お探しでしたら→#SLG_ああああ■商品詳細●ブランド#_ダンヒル　dunhill●サイズ約　7.8cm×11.1cm●素材レザー　本革●カラーブラック　黒●状態比較的綺麗なused品です。目立つキズ、汚れなし。■発送期間メルカリ便で発送致します。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。■注意事項・古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。・ほとんどが古着です。神経質な方はご購入をお控え下さい。・iPhoneでの撮影の為、お色の完全再現は難しいです。多少の色合いの誤差はご容赦下さい。全商品→#セレクト_ああああ私の全セレクトです！他にも色々と出品しておりますので、是非ご覧ください！おまとめ買いでしたら、積極的にお値引きさせて頂きます！a7804-7
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