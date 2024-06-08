VANS バンズ オールドスクール 28.0cm 新品未使用 箱なし配送

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返品\u0026値下げ交渉はお断りしております。値下げコメントはスルーさせていただきさます。複数商品をご購入の方は値下げさせていただきます。28.0cm箱はありますが、破損があります。送料を安くするため箱無しでの配送となります。箱が必要な方はご購入前にコメント下さい。プラス300円で対応させていただきます。箱にキズ、凹みがあります。ご理解下さい。VANSOLDSKOOLバンズオールドスクールVANS【ヴァンズ】クラシックラインの代表モデル・OLDSKOOL(オールドスクール)。1978年にサイドのサーフラインを象徴するデザインとして登場。通称、「JAZZ(ジャズ)」とも呼ばれ、現在では、SK8-HI、SLIP-ON、ERA、AUTHENTICと並ぶ不動の人気を誇るモデルです。リピーターも多く、VANSファンには避けて通れないとも言っても過言ではありません。どんなスタイルにもマッチしやすいベーシックなカラーは1足は持っておきたいスニーカーです。カラーブラウン新品未使用です。目立った汚れなどはないと思いますが、見落としがある場合がございます。多少の細かなキズはご理解の上、ご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。BEAMSURBANRESEARCHBEAUTY\u0026YOUTHビューティ\u0026ユースEDITIONTOMORROWLANDRonHermanRHCロンハーマンNIKELABNIKEACGデニム\u0026ダンガリーGOTOHOLLYWOODFITHstompstampスヌーピーLEEBEAMSTHENORTHFACEザノースフェイスpatagoniaパタゴニアNIKEナイキ好きな方へ。