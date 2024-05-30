⑱ 京念珠 数珠 男性用 青虎目石 龍彫り本水晶 22玉 正絹頭付房 数珠袋

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★☆ご覧いただきありがとうございます！！★☆併せて、自己紹介文御覧下さいませ☆★〜その他商品はこちら〜#数珠HHM出品★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆●新品未使用●全ての宗派でお使い頂けます。●珠の素材：青虎目石22玉／主珠…青虎目石12mm玉／親珠…龍彫り本水晶16mm玉／天珠…本水晶10mm玉●房の素材：正絹頭付房(鉄紺色)●備考：数珠袋付き(縦10cm×横17cm)、数珠は桐箱入り●濃い青の中に虎目特有の縞目が見える上品な天然石の青虎目石を使用し、親玉には龍彫り本水晶を使用した男性用の念珠です。青虎目石の独特な石目、色合いは高級感があり、落ち着いた雰囲気を演出することが出来ます。輝き、艶も抜群で、美しい色のコントラストが大変魅力的です。親玉には貫禄の龍彫り本水晶を使用しており、この数珠でしか演出できない抜群の迫力を感じさせてくれます。古来中国で皇帝のみが使うことの許された、龍の中で最も位の高い「五爪の龍」を施しております。五爪の龍は「地位」「名誉」「権力」「財運」「繁栄」を五本の爪で掴むといわれています。 ●伝統ある「京念珠」だけが付けることを許される京都珠数製造卸協同組合のタグ付き。京都の数珠職人が匠の技で仕立てた逸品でございます。●「京念珠製造師製作証明書」付き。●数珠はお葬式や法事、お墓参りの時に手にかける最も身近な仏具です。常にこれを持って仏さまに手を合わせれば、煩悩が消滅し功徳を得られるといわれています。数珠は合掌する手にかけ、仏さまと心を通い合わせる大切な仏具で、仏事には忘れてはならない必需品です。#数珠#法事#京念珠#通夜#葬式HHM07TD2B85K12100