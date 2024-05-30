カルティエ　名刺　カード　美品

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かなり大事に使ってきましたので比較的綺麗かと思います。写真１０枚ありますのでご覧ください！質問等あればお気軽にお願いします！見たい角度等あればコメント頂けたら写真アップします！※ギャランティカードはあるのですが引っ越しのタイミングが重なり保管場所が変更となってしまい捨ててはないですが出品の段階では現物限りと認識お願いします。発送までに見つかればメッセージにて共有します。箱等はございません。