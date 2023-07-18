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[8/20限定] Interim TAXCO SILVER BRACELET
商品番号 X24274822353
商品名

[8/20限定] Interim TAXCO SILVER BRACELET
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 13,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAXCOSILVERBRACELETA-TYPEタスコシルバーブレスレットAタイプIT23A211×1SILVER(AM)/5(MENS)コマの幅　1.75cm2023/07/18にinterim公式オンラインストアから購入しました。数回着用しましたが目立ったキズ、汚れはありません。重量感もあり、これ一本でアクセサリーの主役になれます。お値下げは致しかねますのでご了承下さい。コメント無しで購入可能です。#INTERIM#interim#インテリム#ブレスレット#タスコシルバー#silver925AcneアクネALLEGEatonauraleeオーラリーA.PresseBATONERciotacomoliコモリDAIRIKUダイリクDAIWAPIER39ダイワピア39GraphpaperグラフペーパーHenderSchemeエンダースキーマHERILLHEUGNユーゲンHYKEハイクinterimインテリムIsnessmaatee\u0026sonsneedlesoutilSHINYAKOZUKAsteinSTUDIONICHOLSONスタジオニコルソンSunseateatoraテアトラyaecaヤエカYOKEアクセサリー材質···シルバー
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