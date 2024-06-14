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ライオンハート プレート ネックレス メンズ ペンダント 男性 ブランド
商品番号 W27618095977
商品名

ライオンハート プレート ネックレス メンズ ペンダント 男性 ブランド
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 2,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気アクセサリーブランドLIONHEARTライオンハートのメンズネックレスです。落ち着いた雰囲気のプレートタイプ。こちらの商品はお値引きできません。カラー：シルバー/ブラックサイズ：チャーム：約横8mm×縦28mm、チェーン：45.0cm（+5cmアジャスター）素　材：ステンレス、キュービックジルコニア付属品：使用説明書、専用巾着、ショッパー【140844】
http://narcologia.ru/goods/stealth16076.html
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