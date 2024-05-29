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商品詳細
カラー...ブラック韓流ブーム、パールネックレスです！材質はヘマタイトを使用しています。付けていて重厚感があり、高級感のある一品になります！半年くらい前に購入したのですが自分自身に似合わないため出品致します(^^)何方か似合う方に使っていただけると幸いです！！！BTSジェイオーワン韓流系等が好きな方にお似合いだと思います！！購入後直ぐ発送致します!宜しくお願い致します^_^
http://narcologia.ru/goods/ambassador736806.html
http://narcologia.ru/goods/encourage996672.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose108240.html
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