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NEWERA beams別注　タグ付き
商品番号 C76394789259
商品名

NEWERA beams別注　タグ付き
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

beams別注ニューエラのキャップ試着のみでタグは付いたままです。以下beams公式サイト様より引用しました。■デザイン〈NEWERA（ニューエラ）〉と〈BEAMS〉別注『9Fifty』型キャップ。〈NEWERA〉の中でも幅広い層に人気のレトロクラウン型をベースに、アンダーバイザーはグレーで作成。〈BEAMS〉別注のポイントであるキャップのボディと共生地のバックストラップ、バックルへの〈BEAMS〉の刻印、右サイドに〈BEAMS〉ロゴ刺繍が入るスペシャルな仕様です。■ディテール左サイドにはボディと同系色で〈NEWERA〉ロゴを刺繍。あえて同系色にすることでスッキリとしたスタイリッシュな印象に。バックはアジャスターベルト仕様でフィットを調節可能です。日本でもお馴染みの球団、ニューヨークメッツ、ニューヨークヤンキース、ボストンレッドソックスをラインナップしました。■素材ウール100％で快適な着用感。※商品の色味は白背景商品単体で撮影した画像をご参照ください。※屋外撮影による光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。生地の厚さ：普通透け感：なし伸縮性：なし光沢感：なし裏地：なし※点検したところ、つば部分のステッカーに折り目が付いていました。4枚目の写真ご確認ください。状態確認や質問、価格交渉等お気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi290147.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln193002.html
http://narcologia.ru/goods/tenet494763.html

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未使用品 ニューエラ NEW ERA × BEAMS ビームス別注 タグ付き MID Logo 9THIRTY Cap NY ニューヨークヤンキース キャップ 帽子 ネイビー メンズ

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未使用品 ニューエラ NEW ERA × BEAMS ビームス別注 タグ付き MID Logo 9THIRTY Cap NY ニューヨークヤンキース キャップ 帽子 ネイビー メンズ

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NEW ERA × BEAMS＞ 別注 9Fifty Melton 6Panel Cap｜ビームス ...

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2021春夏＜NEW ERA × BEAMS BOY＞別注 キャップ よりどりみどり入荷中 ...

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2021秋冬新作！NEW ERA × BEAMS / 別注 9Fifty Retro Crown Cap ...

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【新品タグ付】beams 別注 NEW ERA キャップ ネイビー ヤンキース

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