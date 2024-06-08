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【超美品】VANS Classic Slip-On ウォッシュ加工　26.5cm
商品番号 S23972149899
商品名

【超美品】VANS Classic Slip-On ウォッシュ加工　26.5cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試し履きのみの超美品です。あまり出回っていないデザインかと思います。ソール周りの汚し加工、チェック柄のウォッシュ加工はすべて元々のデザインです。使用によるものではありません。◆size　26.5cm◆Colorドレスブルー/チリペッパーUSED品にご理解ある方にお譲りします。NCNRでお願いします。即購入可です。＃スリッポン
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