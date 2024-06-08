【超美品】VANS Classic Slip-On ウォッシュ加工　26.5cm

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商品詳細
試し履きのみの超美品です。あまり出回っていないデザインかと思います。ソール周りの汚し加工、チェック柄のウォッシュ加工はすべて元々のデザインです。使用によるものではありません。◆size 26.5cm◆Colorドレスブルー/チリペッパーUSED品にご理解ある方にお譲りします。NCNRでお願いします。即購入可です。＃スリッポン
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