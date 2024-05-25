クロムハーツ　ベビーファットチャーム　ベイビーファット

クロムハーツCHROMEHEARTSCHクロスベビーファットチャームベイビーファットチャームタイニーCH【商品説明】クロムハーツのブランドを代表するモチーフ『CHクロス』を用いた、クロムハーツのチャームと言えばこれ！と言えるほど、長年愛され続けているチャームです。【商品詳細】ブランドクロムハーツ（ChromeHearts）商品名CHクロスベビーファットチャームショッパーは付属しませんのでご了承下さい。実際のサイズは画像にてご確認ください。



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