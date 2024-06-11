59FIFTY MLBオンフィールド ピッツバーグ・パイレーツ ゲーム ...

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59FIFTYMLBオンフィールドピッツバーグ・パイレーツゲームMLB（メジャーリーグ・ベースボール）のオーセンティックコレクション。On-FieldはMLB全球団の選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用し、デザインも全く同じ仕様です。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。カラー:ブラック商品番号:11449347チーム:ピッツバーグ・パイレーツリーグ:メジャーリーグ・ベースボールサイズ:71/8公式オンラインで購入、届いたばかりです。タグは切りましたがおつけします。箱はサイズが大きいので、別の箱に入れて発送いたします。カラー···ブラック#MLB試合用キャップ#オンフィールド#ユニセックス#吸汗速乾#定番アイテム#紫外線カット