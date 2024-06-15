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★ニューエラ★WBC2023 日本代表 優勝記念キャップ★ブラック★
商品番号 H52105160198
商品名

★ニューエラ★WBC2023 日本代表 優勝記念キャップ★ブラック★
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

★ニューエラ2023WBCチャンピオン日本代表優勝記念9Fortyアジャスタブルブラックキャップ★優勝後、選手が着用していたキャップ(NewEra9Forty)のブラックバージョンになります。ブラック好きの方は是非！★新品未使用品。★アメリカ正規販売代理店より購入。100%新品正規品、本物です！コピー品ではございません。★海外限定！国内未発売！★カラー:ブラック★サイズ:フリーサイズ★アジャスタブルキャップ後ろのマジックテープでサイズを変えられるので男性女性ともにお使い頂けます！★60サイズの段ボールに入れて発送致します。潰れる心配はございませんのでご安心ください。★ご質問あればお気軽にコメント残してください。★NewEraキャップはこちら★#newera_cloudどうぞ宜しくお願いいたします！#ニューエラ#Newera#ワールドベースボールクラシック#WBC#大谷翔平#ダルビッシュ#吉田正尚#ヌートバー
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