備前焼　各見政峯　壺　作家物

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備前焼 各見政峯 造壺昭和51〜52年ごろの作品箱あり、布あり高さ 約18.5cm昭和55年に阪急百貨店で購入。飾ったりせずに箱に入れ保管しておりました。古いお品です。また素人が自宅で保管していたお品ですので神経質な方はご遠慮下さい。らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便へ変更する可能性がございます。