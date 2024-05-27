VALUABLE K18 ペンダントチェーンセット　最終値下げ

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商品詳細
カラー···ゴールド材質···ゴールドVALUABLEK18ペンダントチェーンセットで出品します2020年に購入し数回使用後自宅保管していました傷や汚れはほとんどありません。箱などは捨ててしまいありませんので写真の商品のみとなります購入履歴の写真を貼らしてもらっています。最終値下げ
http://narcologia.ru/goods/browse631391.html
http://narcologia.ru/goods/diamond233758.html
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