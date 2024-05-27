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エルメス　ディアンヌ　リング　HERMES ヴィンテージ　51 シルバー
商品番号 L92244146615
商品名

エルメス　ディアンヌ　リング　HERMES ヴィンテージ　51 シルバー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 26,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージエルメスの中でも有名なリング、ディアンヌです。非常に精巧に作られており、当時の技術力の高さが窺えます。状態は非常に良く、前のオーナーさんはほとんど着用しなかったのだと思います。数年にヴィンテージショップにて購入。付属品なし。51材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/plaque700607.html
http://narcologia.ru/goods/smear925004.html
http://narcologia.ru/goods/recycling233114.html

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