エルメス　ディアンヌ　リング　HERMES ヴィンテージ　51 シルバー

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商品詳細
ヴィンテージエルメスの中でも有名なリング、ディアンヌです。非常に精巧に作られており、当時の技術力の高さが窺えます。状態は非常に良く、前のオーナーさんはほとんど着用しなかったのだと思います。数年にヴィンテージショップにて購入。付属品なし。51材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/plaque700607.html
http://narcologia.ru/goods/smear925004.html
http://narcologia.ru/goods/recycling233114.html
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