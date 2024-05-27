エルメス　ディアンヌ　リング　HERMES ヴィンテージ　51 シルバー

ヴィンテージエルメスの中でも有名なリング、ディアンヌです。非常に精巧に作られており、当時の技術力の高さが窺えます。状態は非常に良く、前のオーナーさんはほとんど着用しなかったのだと思います。数年にヴィンテージショップにて購入。付属品なし。51材質···シルバー



エルメス ディアンヌ 1970～1980’s リング 56 925 13.2g シルバー ヴィンテージ



VINTAGE HERMES / エルメス】



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