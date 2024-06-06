値下交渉歓迎 ステファノブランキーニ 6.0 レザースニーカー

値下げ交渉歓迎します。遠慮なく交渉して下さい。他のサイトにも出品してますので急遽出品を取り止めることがあります。こちらはイタリア製ステファノブランキーニのスニーカーです。サイズ:6.0（24.5cm程度）アウトソール:30.0×10.5cm程度（素人採寸誤差あり）色:ブラウン系（写真参照）参考価格:6万円程度付属品:無し（シューキーパーは付属しません）基本的にご入金から1～2日で発送していますが、遅くとも入金確認後1週間以内には発送します。神経質な方は入札をお控えください。最近イタズラ入札が多いため、評価が5以下の方や悪い評価の多い方は入札を取り消しさせて頂く場合がございます。また、落札後48時間以内にご入金を頂けない場合は落札者都合で削除させて頂く場合もございます。予めご了承下さい。



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