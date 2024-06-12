良品✨ブルガリ　BVLGARI キーケース　サークルロゴ　シルバー金具

ご覧いただきありがとうございます(^^)！送料無料・即購入OKです！出品している商品は、全て1点物になりますので、売り切れる前にお早めにご購入願えればと思います！■商品説明ブルガリ BVLGARIキーケース サークルロゴ シルバー金具・タテ（H）約7センチ・ヨコ（W）約10センチ■状態全体的にやや汚れあり6連中2連取れあり♡発送は基本簡易包装（梱包袋や封筒）です。♡専門鑑定士による真贋済みの業者専用オークションにて購入品。こちらでも複数でチェックしております。♡基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。説明にない場合基本的に付属品はありません。♡ゆうゆう⇄らくらくメルカリ便に発送前に変更することがございます。♡写真の色彩に関しましては、環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。♡基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。○他にカバン、小物など出品しております↓ #MIKIのショップ一覧♡S5-0627-M6770-0-D0702



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