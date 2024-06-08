美品　スケッチャーズ　日本　軽量スニーカー　２８㎝

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コメント無しの即購入OKです。お気軽にご利用ください。ペット、喫煙者無しです。サイズ ２８㎝近所の散歩に2〜３回使用しました。ソール素材合成底外装素材合成繊維＋合成樹脂クロージャータイプレースアップ耐水レベル耐水性能なし原産国ベトナムこの商品について、脱ぎ履きしやすいスニーカー説明スニーカーメインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング注意事項:あくまで自宅保管ですので神経質な方はご購入をご遠慮ください。また、素人が出品しておりますので細かいキズや汚れを見落としている場合もございます。あくまでも中古品とご理解したうえでご購入ください。［発送］なるべくリーズナブルにお譲りしたいと思っています。そのため、極力コンパクトにして発送いたします。※お色につきましては素人が撮影していますので実際のお色を表現できていない場合が御座います。また、お使いのディスプレイ画面の環境によって、ページ上と実物の色に差が生じる場合がございます。