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レザーウォレット
商品番号 X32597174653
商品名

レザーウォレット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,948 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡まずは私のプロフィールご確認お願いします!!!#Bell_shop←こちらから私の商品全てみれます！。*❤︎……❤︎*。自宅保管の為神経質な方のご購入はお控えくださいm(__)m横9.5cm縦7.9cm厚み1.5cm素人寸法ですので誤差はあるかと思います。。*❤︎……❤︎*。146
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