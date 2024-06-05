新品】高級牛本革 メンズ 極薄スリム 大容量 長財布 ブライドルレザー ...

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ご興味持ってくださりありがとうございます！☆即購入大歓迎です^^☆新品未開封品です^^☆数量限定！残りわずか！早い者勝ち♩コメントよりも先に購入された方を優先します今回はヴィンテージな長財布のご紹介！男性への贈り物にも最適な品質のお財布です！■特徴〜使う程独自のブルームの味を楽しめる本革財布〜長くご愛用頂くとあなただけの味のあるお財布に！■仕様\u2028\u2028フリーポケット及びお札入れ：4つ\u2028カードポケット：9つ本体サイズ：約19cm×約9.7cm×約1.3cm◯このスリムさでカードが9枚も入ります！◯ノート並みの薄さなのでポケットやバックへ入れても全然かさばりません！◯カードやお札をたくさん入れても分厚くなりません！よりスマートに見えますよね！■素材\u2028外側：牛本革（ブライドルレザー）\u2028外側：牛本革（スムースレザー）※ブライドルレザーは引っかいたような跡がまばらにありますが、レザーの性質的なものとなります。【素材補足】・ブライドルレザーとは？☆イギリス王室でも使われています！\u2028イギリスで1000年以上前から続く伝統的な製法です。\u2028表面に白く浮き出ているのはロウで「ブルーム」と呼ばれており、ブライドルレザーの証でもあります。\u2028使用するうちに徐々にブルームが取れ、美しい光沢のある表情へ変化します。\u2028水や汗に強く、耐久性に優れた本革です！普通の本革とは違った経年変化を楽しめるレザーでもあります。メンズブランドでも実際に扱われる技術です。●ブライドルレザーはその加工の特性上、高価なものになりやすいです！このレベルの財布ですと、雑貨屋さんでは定価12,000円以上はするものとなっています。お得にゲットするチャンスです！！・スムースレザーとは？\u2028スムースレザーとは、ヌバックやスエードの様に毛羽立ちがない革、まては凹凸ない革を指します。\u2028触り心地がとても滑らかです。■カラーネイビー※※※注意事項※※※・梱包して発送→安全・すべての商品を検品して提供いたしますが、万が一商品に傷・汚れ等ある場合はご対応させていただきます。最後まで丁寧な対応心がけておりますので宜しくお願いします。■他にも財布や小物ケース、等々品揃えありますので是非プロフィールからどうぞ！