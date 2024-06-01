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VANS / V95SCL + WV / MUSTARD 26.5cm
商品番号 S34843160516
商品名

VANS / V95SCL + WV / MUSTARD 26.5cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSV95SCL+WVCOLOR:MUSTARDサイズ:26.5cm#バンズ#エラ#スエード#イエロー#黄色#US企画#マスタード#SUMMER#OLDSKOOL#AUTHENTIC#WTAPS#NEIGHBORHOOD#VAULT[状態]スニーカーランドリーでクリーニング済みです。一部汚れや破れている部分があります。(写真6〜8枚目)素人保管の旨をご理解の上ご購入検討よろしくお願い致します。
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