ストライプ柄 スリーピーススーツ メンズ 2ボタンビジネス スリムスーツ メンズ

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■商品コード：ANXZ005■状態：新品未使用★素材：29%ポリエステル、69％レーヨン、2％ポリウレタン★カラー:ブラック、ネイビー、グレー■サイズ：★上着S着丈67肩幅40.4胸囲90ウエスト81.5袖丈58.5M着丈68.5肩幅41.6胸囲94ウエスト85.5袖丈59.5L着丈70肩幅42.8胸囲98ウエスト89.5袖丈60.5XL着丈71.5肩幅44胸囲102ウエスト93.5袖丈61.52XL着丈73肩幅45.2胸囲106ウエスト97.5袖丈62.53XL着丈74肩幅46.4胸囲110ウエスト101.5袖丈634XL着丈75肩幅47.6胸囲114ウエスト105.5袖丈63.55XL着丈76肩幅48.8胸囲118ウエスト109.5袖丈64★ベストS着丈64肩幅36ウエスト78胸囲88M着丈65肩幅37ウエスト82胸囲90L着丈66肩幅38ウエスト86胸囲94XL着丈67肩幅39ウエスト90胸囲982XL着丈68肩幅40ウエスト94胸囲1003XL着丈69肩幅41ウエスト98胸囲1044XL着丈70肩幅42ウエスト102胸囲1085XL着丈70肩幅43ウエスト106胸囲112★パンツ29着丈97ウエスト73ヒップ9630着丈98ウエスト76ヒップ9831着丈99ウエスト78ヒップ10032着丈100ウエスト81ヒップ10233着丈101ウエスト83ヒップ10434着丈102ウエスト86ヒップ10735着丈103ウエスト88ヒップ10936着丈104ウエスト91ヒップ11138着丈106ウエスト96ヒップ115※撮影状況やパソコン環境によりイメージや色合いが若干異なる場合があるので、予めご了承願います。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄追加送料1500円（北海道を除く）