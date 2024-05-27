定価4.7万★Justin Davis エンブレム型SEXネックレス

JustinDavis（ジャスティンデイビス）のS.E.X.ペンダントです。オニキスと白蝶貝を使用したシールド型のペンダントトップ。バチカン部分に傷、歪みが少々見られますが着用すれば隠れます。ペンダントトップのみ、チェーンは付属しません。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。--------------------------------------------------品番：SPJ533定価：47,300円サイズ：縦3.3cm×横1.9cm状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー素材：シルバー925、オニキス、白蝶貝--------------------------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレス#ペンダントネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース2780



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