TADY\u0026KING タディ\u0026キング 中空ビーズ一連 Ver.1 カスタム

タディ アンド キングTADY\u0026KING中空ビーズネックレス一連Ver.1価格99,660円(税込)+9,020円（GDコーティングビーズ×4）タディ\u0026キングのビーズ一連にゴールドビーズを足してゴローズの一連ビーズのパターンにしてます。[MATERIAL]SV925K18コーティング鹿革紐[SIZE]SV中空ビーズ5mm×54個SV中空パイプビーズ10mm-5mm×24個SV中空ビーズGDコーティング5mm×2個SV中空ビーズ8mm×1個+SV中空ビーズGDコーティング5mm×2個SV中空パイプビーズGDコーティング10mm×2個鹿革ひも約100cmエンドビーズでサイズ調整可付属品:巾着ポーチすべてレジスト購入品です。即購入歓迎します。



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