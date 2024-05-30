【‘47】NBA シャーロット ホーネッツ メッシュキャップ（新品）

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47ブランドのホーネッツメッシュキャップです。【チーム名】NBAシャーロット・ホーネッツ【カラー】パープル【詳細】・スナップバックでサイズ変更・カーブしたつばと浅めのクラウン・素材メッシュ部分以外ポリエステル65%綿35%・サイズ55〜61cm【‘47とは】47ブランドは、1947年に‘47の全身となる会社を設立し、そこから70年以上にわたりスポーツの関連商品を販売している老舗メーカーです。現在ではアメリカの4大プロスポーツリーグ（MLB、NBA、NFL、NHL）すべてのヘッドウェアとアパレルのライセンスを持っていたり、650校以上の大学とパートナー提携を結んでいたりします。【本商品について】古着屋きょんでは正規販売店から新品を仕入れております。【47ブランド一覧】#古着屋きょん_47brand