00's セーラームーン　Tシャツ　　ヴィンテージ　USA 激レア

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最終値下げ00's月野うさぎ美少女戦士 セーラームーンのTシャツです。海外でとんでもなく人気があるみたいです。こちらはアメリカ企画のgildanボディー。汚れもダメージもなく、サイズもXL。最高です。※タグに切れ込みがあります。人気が故に古いアメリカ製のボディーのTシャツにリプリントして、ヴィンテージ加工をしたものも出回っています。それぞれ良し悪しございますが、ちゃんとアメリカ企画の物の方がしっくりくるという方にはおすすめです。こちらはさらに見ない集合プリント。コロナも落ち着き、インバウンドで海外の方も多く来日されるようになったので、注目されること間違いなし。Tシャツがダサいで有名なイチローもセーラームーンTシャツ着てました。今年の夏、劇場版セーラームーンCosmosも上映されており、さらに国内や海外人気の高い日本のアニメかと思います。メルカリだけでなく、古着屋でも探しても見つからないアイテムだと思います。肩幅56cm身幅59cm着丈69cm袖丈19cmヨーロッパ古着、ミリタリア、アニ散歩、ハンティングベスト、ミリタリーベスト、フレンチアーミー、ブリティッシュアーミー、アメリカ軍、米軍、イギリス軍、フランス軍、チェコ軍、イタリア軍、ベルギー軍、ロシア軍、M65、WEP、G-1などミリタリー好きな方や、506xx、501xx、BIGE、、赤ミミ、赤耳、黒カン、ヴィンテージスニーカー、ビンテージスニーカー、コンバース、ワンスター、ジャックスター、ジャックパーセル、チャックテーラー、スーパースター、タバコ、キャンパス、40年代、50年代、60年代、70年代、vintage、ビンテージ、ショートホーン、27mw、後付けパーカー、チャンピオン、champion、オリジナルビンテージ、オリジナルヴィンテージ、アメリカ製、USA製、リーバイス、BIGE、66前期、ランタグ、バータグ、トリコタグ、タタキタグ、単色タグ、リバースウィーブ、LEVIS、Patagonia、グリセード、ダスパーカー、レトロX、レトロカーディガン、レトロパイル、ブルーリボン、506xx、507xx、557xx、70505など王道アメカジ好きな方もどうぞ。