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ドルチェ＆ガッバーナ　キーホルダー キーリング キーチェーン プレート
商品番号 Q12210983799
商品名

ドルチェ＆ガッバーナ　キーホルダー キーリング キーチェーン プレート
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製D\u0026Gドルチェ＆ガッバーナDolce\u0026Gabbanaキーホルダーキーリング【サイズ】プレート部分のみ約53mm×約30㎜　【状態】購入し自宅保管していました！小キズやクスミ等はあります。（写真をご覧ください。）付属品は写真のカード2枚です。【購入方法】即購入⭕#みーのお品♡　←まとめ買い⭕【発送方法】らくらくメルカリ便にて発送します！
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