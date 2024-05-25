ドルチェ＆ガッバーナ　キーホルダー キーリング キーチェーン プレート

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商品詳細
イタリア製D\u0026Gドルチェ＆ガッバーナDolce\u0026Gabbanaキーホルダーキーリング【サイズ】プレート部分のみ約53mm×約30㎜ 【状態】購入し自宅保管していました！小キズやクスミ等はあります。（写真をご覧ください。）付属品は写真のカード2枚です。【購入方法】即購入⭕#みーのお品♡ ←まとめ買い⭕【発送方法】らくらくメルカリ便にて発送します！
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